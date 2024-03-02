تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ148 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

واعلنت سرايا القدس ان تاسعة البهاء حاضرة وانها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة مساء الجمعة.

بدورها، أعلنت كتائبُ القسام مقتلِ سبعةٍ من الاسرى الصهاينةِ لديها في القصفِ الصهيوني الذي يستهدف قطاعَ غزة.

وفي تغريدةٍ له اشار الناطق باسم القسام ابو عبيدة الى انَ الاتصالَ انقطعَ منذُ فترةٍ مع المجاهدين الذين يحرسون عدداً من الاسرى ، وبعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الاسابيعِ الاخيرة تم التأكد من مقتل سبعةٍ من الاسرى معَ نشرِ اسماءِ ثلاثةٍ منهم.

واضاف ابو عبيدة انه ونتيجةً عملياتِ الاحتلالِ العسكرية في القطاع فقد تجاوزَ عددُ الاسرى الصهاينة القتلى السبعينَ قتيلا، موضحاً ان “المقاومة حريصة طيلةَ الوقتِ في المحافظة على حياتهم ولكنْ بات واضحاً انَ قيادةَ العدوِ تتعمدُ قتلَهم للتخلصِ من ملفهم”.

المصدر: موقع المنار