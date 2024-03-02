أدى الفلسطينيون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة صلاة الجمعة وسط ركام مسجد الفاروق، بعدما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي العنيف منذ أيام قليلة.

ورغم الدمار الكبير الذي سببه القصف، يواصل أهالي قطاع غزة إبراز أوجه صمودهم عبر إقامة صلاة الجمعة في مختلف أنحاء القطاع حتى الأجزاء الشمالية التي شهدت تدميرا هائلا.

ويرتكب الاحتلال مجازر كبيرة في القطاع بعد قصف الأهالي أثناء تجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة أدى الى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30228 شهيدا و71377 جريحا منذ السابع من تشرين الاول / أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 146 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

المصدر: يونيوز