التقى وفد حركة حماس على هامش اللقاءات الفلسطينية المنعقدة في موسكو، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الجمعة.

وضم وفد الحركة كل من عضوي المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق وحسام بدران. وقدّم وفد الحركة الشكر لروسيا الاتحادية على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني، وعلى استضافتهم للقاءات الفلسطينية.

كما استعرض مجريات اللقاءات، وما توصلت له من نتائج إيجابية في توحيد الصف الفلسطيني، ورد العدوان، وإغاثة شعبنا، وإسناد المقاومة الفلسطينية الباسلة، والتأكيد على استمرارية اللقاءات.

ووضع الوفد بوغدانوف في مجريات معركة طوفان الأقصى، والانتهاكات الصهيونية الجسيمة بحق شعبنا في قطاع غزة، والتأكيد على استمرارية المقاومة والدفاع عن شعبنا حتى نيل حريته.

الفصائل: نرفض أي محاولات للاحتلال لفصل غزة عن الضفة والقدس

أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو رفضها أي محاولات للاحتلال الإسرائيلي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل سعيه لسلب الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

واتفقت الفصائل في بيانها يوم الجمعة، على استمرار جولات الحوار التي بدأت قبل يومين، وسادتها الروح الإيجابية، للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل كافة في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين.

وتوافقت الفصائل على توحيد عملها من أجل تحقيق المهمات الملحة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها التصدي للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على القطاع والضفة والقدس، بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفاهمت الفصائل على ضرورة مقاومة وإفشال تهجير الفلسطينيين من وطنهم خصوصًا في غزة أو في الضفة والقدس، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان وتوسعه وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومما توافقت عليه الفصائل، العمل على فك الحصار الهمجي على المواطنين في غزة والضفة وإيصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط.

وشددت الفصائل على إجبار الاحتلال على الانسحاب من غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من القطاع بحجة “مناطق عازلة”، وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدتها كافة وفق القانون الأساسي.

وأكدت “دعم وإسناد الصمود البطولي للفلسطينيين ومقاومتهم والحرص على إسنادهم في غزة والضفة والقدس، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه عدوان الاحتلال، وإعمار ما دمره، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصدر رزقه”.

كما توافقت الفصائل على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان الفضيل ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واتفقت الفصائل أيضًا على الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم.

وأكدت حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194. وعبرت الفصائل المجتمعة في موسكو عن شكرها وتقديرها للقيادة الروسية على استضافتها لاجتماعاتهم، وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وحيّت الفصائل دولة جنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساسي في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ 147 يومًا.

وكانت الفصائل الفلسطينية بدأت، الخميس الماضي، لقاءها في العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير خارجيتها “سيرغي لافروف” لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام