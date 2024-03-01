حماس: استشهاد الأطفال جوعاً إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 17:50

حماس: استشهاد الأطفال جوعاً إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة

منذ 28 mins 1 March، 2024
العدوان على غزة - حرب التجويع
العدوان على غزة - حرب التجويع
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “استشهاد نحو 13 طفلاً في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة”.

وجاء في بيان للحركة أن استشهاد الأطفال “وصمة عار على جبين الإنسانية وسابقة خطيرة في عصرنا الحديث”.

وجددت حماس مطالبتها للأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، خاصة في محافظتي غزة والشمال، داعية تلك المؤسسات إلى عدم “الرضوخ لإملاءات الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يرتكب إبادة وتطهيرا عرقيا بحق شعبنا الفلسطيني”.

المصدر: مواقع إخبارية

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