تظاهر حشد من الصهاينة أمام سفارة واشنطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس تضمن تبادلاً للأسرى.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “السيد بايدن، ساعدنا على إنقاذهم”، و”عودتهم جميعاً إلى البيت فورا”.

ونقل موقع “واينت” الإسرائيلي تصريحات لمشاركين في المظاهرة قالوا فيها إن “الحكومة الأميركية أظهرت دعما للقضية (الأسرى الإسرائيليون) أكثر من الحكومة الإسرائيلية”.

وأوضح الموقع أن المتظاهرين يرون أن إدارة بايدن “كانت أكثر التزاماً بقضية الرهائن من الحكومة الإسرائيلية”، على حد تعبيرهم.

المصدر: مواقع إخبارية