شهداء وجرحى في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة وحصيلة مجزرة الرشيد ترتفع إلى 112 شهيداً وأكثر من 700 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 07:10

شهداء وجرحى في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة وحصيلة مجزرة الرشيد ترتفع إلى 112 شهيداً وأكثر من 700 جريح

منذ 22 mins 1 March، 2024
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