الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته الانتخابي في صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 07:08

الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته الانتخابي في صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في إيران

منذ 25 mins 1 March، 2024
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