غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 02:26

غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 59 mins 1 March، 2024
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