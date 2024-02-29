المقاومة الإسلامية تستهدف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وتصيبه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 14:24

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وتصيبه إصابة مباشرة

منذ 27 mins 29 February، 2024
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