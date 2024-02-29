تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع وتجمعات العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة.

استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏انتشارًا لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية .‏

بسم اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00‏ من صباح يوم الخميس 29-02-2024 ‏انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 29-02-2024 م

‏19 شعبان 1445 هـ

وسائل إعلام صهيونية تحدثت عن إطلاق 10 صواريخ تجاه موقع للجيش الصهيوني في رأس الناقورة وإطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة “شلومي” ومحيطها.

شهيدان وجرحى بغارة للعدو

قواتُ الاحتلالِ الصهيونيِّ نَفّذت مساءَ أمسِ الاربعاء سلسلةً منَ الاعتداءاتِ بِالطائراتِ الحربيةِ والمِدفعيةِ الثقيلة، استَهدَفت بَلْدات حولا وميس الجبل ومركبا وتلة “العويضة” عند أطرافِ بلدةِ الطيبة.

واستُشهدَ مساءَ امسِ مواطنٌ لبنانيٌّ وزوجتُه، اِثْرَ غارةٍ استَهدفت أحدَ المباني السكنيةِ بين صديقين وكفرا، جنوبَ لبنان.

كما اُصيب عددٌ من المواطنين، جرّاءَ غاراتٍ استَهدفت مبنىً يَقعُ اِلى جانبِ الطريقِ العامِّ بين كفرا وصديقين، ومحالَّ تجاريةً في المِنطقة.

مِدفعيةُ الاحتلالِ قَصفت بِالقذائفِ الفوسفوريّةِ المُحرّمةِ دَوليّاً، مناطقَ في أطرافِ ميس الجبل ومحيطِ بلدتَي حولا ومركبا الحدوديَّتَين .