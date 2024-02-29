أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب تعمل على زعزعة استقرار دول ما بعد الاتحاد السوفيتي وخلق “حزام عدم الاستقرار” حول روسيا.

وأضافت: “النتيجة الواضحة لهذا العمل المزعوم هي زعزعة الاستقرار الحتمي للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في هذه البلدان، وخلق ما يسمى بحزام عدم الاستقرار حول روسيا”.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن مثل هذه الجهود تهدف إلى “تشويه سمعة الأنظمة غير المرغوب فيها والسلطات غير المرغوب فيها والقوى السياسية للدول التي تنتهج سياسات داخلية وخارجية مستقلة، لتعزيز قيمها السياسية والأخلاقية دون مراعاة مستوى تطور المؤسسات السياسية، والتقاليد والقيم الثقافية والدينية للدول المذكورة”.

وشددت على أن هناك “الكثير من الحقائق المتعلقة بالدعم المالي لمختلف التنظيمات المتطرفة والسياسية والدينية”.

وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أراد الغرب تدمير روسيا، وفي رغبته بتدمير الاتحاد الروسي، أراد إخضاع بلادنا واستغلال مواردنا.

وشدد بوتين على أنه شاهد وجود تصرفات سلبية في سياسات الدول الغربية تجاه روسيا، ولا سيما في دعم النزعات الانفصالية والإرهاب على أراضي روسيا الاتحادية.

المصدر: روسيا اليوم