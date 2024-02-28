وسائل إعلام أجنبية: قبطان السفينة أبلغ عن مشاهدة صاروخ على الجانب الأيمن من السفينة وانفجر على بعد أميال بحرية من مقدمة السفينة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 01:04
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سلسلة غارات صهيوينة استهدفت مساء الثلاثاء بلدات الطيبة وخربة سلم والعديسة وصديقين وبيت ليف في جنوب لبنان
الأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية والمنظمات الشبابية تدعو إلى تظاهرة السبت القادم في بيروت دعما لشعب فلسطين
وسائل إعلام أجنبية: قبطان السفينة أبلغ عن مشاهدة صاروخ على الجانب الأيمن من السفينة وانفجر على بعد أميال بحرية من مقدمة السفينة
منذ 1 ساعة
27 February، 2024
عاجل
الحديدة
اليمن
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