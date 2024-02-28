وسائل إعلام أجنبية: قبطان السفينة أبلغ عن مشاهدة صاروخ على الجانب الأيمن من السفينة وانفجر على بعد أميال بحرية من مقدمة السفينة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 01:04

وسائل إعلام أجنبية: قبطان السفينة أبلغ عن مشاهدة صاروخ على الجانب الأيمن من السفينة وانفجر على بعد أميال بحرية من مقدمة السفينة

منذ 1 ساعة 27 February، 2024
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