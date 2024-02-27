وسائل إعلام أجنبية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا قبالة الحديدة غربي اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 27 2024 - 23:34

وسائل إعلام أجنبية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا قبالة الحديدة غربي اليمن

منذ 48 mins 27 February، 2024
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