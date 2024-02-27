مصادر يمنية: عدوان أمريكي – صهيوني يستهدف جزيرة لبوان في  ‫محافظة الحديدة غربي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 23:32

مصادر يمنية: عدوان أمريكي – صهيوني يستهدف جزيرة لبوان في  ‫محافظة الحديدة غربي البلاد

منذ 1 ساعة 27 February، 2024
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