كتائب أبو علي مصطفى: وحداتنا القتالية بالاشتراك مع كتائب القسام نفذت اشتباكات عنيفة على محاور القتال مع قوات الاحتلال في حي الأمل في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 15:54

كتائب أبو علي مصطفى: وحداتنا القتالية بالاشتراك مع كتائب القسام نفذت اشتباكات عنيفة على محاور القتال مع قوات الاحتلال في حي الأمل في خانيونس

منذ 1 ساعة 27 February، 2024
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