سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب أبو علي مصطفى قصفنا موقع “فجة” العسكري بصواريخ 107 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 14:44

سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب أبو علي مصطفى قصفنا موقع “فجة” العسكري بصواريخ 107

منذ 58 mins 2 February، 2024
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