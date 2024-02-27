مصادر فلسطينيّة: من بين الشهداء الـ3 في محافظة طوباس قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 06:46
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المقاومة الاسلامية تزف شهيديها على طريق القدس حسن يونس من بلدة بريتال واحمد سنديان من بلدة علي النهري البقاعية
مصادر فلسطينيّة: من بين الشهداء الـ3 في محافظة طوباس قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس
منذ 55 mins
27 February، 2024
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الضفة
شهداء طوباس
طوباس
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