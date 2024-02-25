تقرير مصور| معارك عنيفة جنوب قطاع غزة، وكاميرا المقاومة توثق ضرباتها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 21:50

تقرير مصور| معارك عنيفة جنوب قطاع غزة، وكاميرا المقاومة توثق ضرباتها

منذ 14 mins 25 February، 2024
ياسين
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

معارك عنيفة جنوب قطاع غزة، وكاميرا المقاومة توثق ضرباتها

 

المصدر: قناة المنار

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