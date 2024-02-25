المقاومة الإسلامية ‏تستهدف تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وتحقق إصابةً مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 11:46

المقاومة الإسلامية ‏تستهدف تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وتحقق إصابةً مباشرة ‏

منذ 31 mins 25 February، 2024
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