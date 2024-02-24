تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ141 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وأعلنت سرايا القدس انها قصفت تجمعات العدو بقذائف الهاون في حي الزيتون جنوب شرق غزة، واكدت ايقاع قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال كمين بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في محور التقدم وسط خانيونس. كما اعلنت السرايا ايقاع قوة هندسة صهيونية وجرافة من نوع D9 في كمين اخر استخدمت خلاله عبوات “ثاقب” شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس. وفي المنطقة عينها استهدفت السرايا دبابة ميركافاه صهيونية بقذيفة تاندوم واجهزت طاقمها من نقطة صفر.

بدورها كتائبُ المجاهدين اعلنت عن تمكن مجاهديها بالاشتراك مع سرايا القدس من قنص عدد من جنود العدو الصهيوني المتمركزين على آلياتهم في محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب مدينة خانيونس.

وبثت كتائب القسام مشاهد لتصدي مجاهديها للقوات المعادية في حي الزيتون شرق مدينة غزة اضافة لرصد طائرات العدو اثناء اجلاء القتلى والمصابين من جنوده.

المصدر: موقع المنار