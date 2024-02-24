يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ141 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وأعلنت وزارةُ الصحة الفلسطينية انَ الاحتلالَ ارتكب عشرَ مجازرَ ضدَ العائلاتِ في القطاع راح ضحيتَها مئةٌ واربعةُ شهداء َ ومئةٌ وستون اصابةً خلالَ الساعاتِ الاربعِ والعشرين الماضية، لترتفعَ بذلك حصيلةُ العدوانِ الى اكثرَ من تسعةٍ وعشرينَ الفاً وخمسِمئةِ شهيدٍ وقرابةِ السبعينَ الفَ اصابةٍ منذُ السابعِ من اكتوبر الماضي.

وخلال الساعاتِ الـ24 الماضية، أفادَ مراسل المنار “بارتقاءِ عددٍ من الشهداءِ جراءَ قصفِ طائرةٍ معاديةٍ مجموعةً من المواطنين في محيطِ مدرسةِ عسقلان شرقيَ خان يونس، اضافة الى استشهاد اكثر من عشرين نازحا جراء العدوان عليهم قرب دوار النابلسي في مدينة غزة”.

كما استشهد خمسة وعشرون فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات في غارة نفذتها طائرات العدو الصهيوني على منزل لعائلة “أبو زعيتر” في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث لجأ إلى المنزل حوالي مئة شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.

المصدر: موقع المنار