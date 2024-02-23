تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 140 على التوالي. ونشرت المقاومة عبر اعلامها العسكري بيانات حول مجريات اليوم الجمعة الميدانية.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” جنوب غرب حي الزيتون في مدينة غزة. وفي حي الزيتون أيضاً، تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وعرضت القسام مشاهد من تصدي مجاهديها لقوات العدو المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وبدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها أوقعوا دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا في كمين هندسي محكم على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدف في الحي نفسه تحشدات العدو بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60.

ولا تزال محاور خانيونس تشهد مواجهات عنيفة، حيث أفادت سرايا القدس بأن مجاهديها ولدى عودتهم من مناطق الاشتباك، أكدوا ايقاعهم قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال كمين بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في محور التقدم وسط خانيونس.

وفي منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، اوقعت السرايا قوة هندسة صهيونية وجرافة من نوع D9 في كمين هندسي محكم، تم تفجير خلاله عدد من العبوات البرميلية من نوع “ثاقب” شديدة الانفجار.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت سرايا القدس دبابة ميركافاه صهيونية بقذيفة الـ “التاندوم” وأجهزت على عدد من الجنود بداخلها من نقطة صفر.

ووزعت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها المواقع والتحشدات العسكرية الصهيونية في محاور التوغل.

وفي حي الأمل غرب خانيونس، فجرت السرايا دبابة صهيونية من نوع ميركافاه بعبوة “العمل الفدائي”، أما في حي المعسكر غرب المدينة أيضاً فقد تم استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG).

وقصفت السرايا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون شرق المحافظة الوسطى، ومواضع تجمع آليات وجنود العدو الصهيوني محيط “دولة وشارع 8” جنوب غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60.

واستهدفت سرايا القدس آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RBG) قرب مفترق دولة جنوب غزة.

وخاضت كتائب المجاهدين اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم في مدينة خانيونس ويحققون إصابات مباشرة.

وأفادت الكتائب بأن مجاهديها تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس من قنص عدد من جنود العدو الصهيوني المتمركزين على آلياتهم محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب مدينة خانيونس اليوم.

هذا، واستهدفت كتائب المجاهدين قوة من العدو الصهيوني تحصنت في مبنى في حي الزيتون بصاروخ سعير مما أدى إلى ايقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وأكدت الكتائب أن العملية موثقة.

المصدر: الاعلام العسكري