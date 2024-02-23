يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ140 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، تخلف الجرائم الصهيونية عشرات الشهداء والجرحى في مختلف انحاء القطاع.

وكثفت قوات العدو غاراتها على رفح وخان يونس جنوبي غزة واستهدفت منازل بغارات أسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب العدو المزيد من مجازره بحق المدنيين وكان اخرها استهدافه عدداً من الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين وجرح عدد آخر فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة زلاطة شرق رفح، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه”، وأشارت إلى أن “طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء وعدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار”، وتابعت “كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى”.

هذا وأطلقت زوارق العدو الحربية نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت مدفعية العدو مناطق متفرقة في خانيونس جنوب القطاع.

المصدر: موقع المنار