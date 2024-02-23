غارات عنيفة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2024 - 06:04

غارات عنيفة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 53 mins 23 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة