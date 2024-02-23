حماس: تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 02:52

حماس: تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل

منذ 1 ساعة 23 February، 2024
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