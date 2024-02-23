تصريح صادر عن مكتب رئيس حركة حماس: اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر الشقيقة والتي استغرقت عدة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 02:52
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كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في خانيونس وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح
تصريح صادر عن مكتب رئيس حركة حماس: اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر الشقيقة والتي استغرقت عدة أيام
منذ 1 ساعة
23 February، 2024
عاجل
حماس
غزة
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