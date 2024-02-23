استشهد شاب وأصيب 15 آخرون بجروح، مساء الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو المقاوم الأسير المحرر ياسر مصطفى حنون، وهو شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي استشهاد شاب وإصابة 4 في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة في مخيم جنين. فيما أكد مستشفى ابن سينا: وصول 6 إصابات، 4 بحالةٍ مستقرة وأخرى خطيرة وواحد متوسطة إثر قصف الاحتلال لسيارة في مخيم جنين.

ومنذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى 19 فبراير الجاري استشهد (412) مواطنا في الضفة منهم 95 من جنين.

ويصعد جيش الاحتلال من عدوانه على الضفة الغربية، ويقتحم المدن والبلدات والقرى والمخيمات، إلى جانب استهدافه الفلسطينيين بالرصاص الحي بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد المئات، واعتقال الآلاف، بالتزامن مع عداونه المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الشهيد ياسر مصطفى حنون

المصدر: مواقع