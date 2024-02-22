المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 16:30
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المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة
منذ 29 mins
22 February، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
موقع بركة ريشا
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