شهيدان وعدد من الجرحى في غارات من طائرات الاحتلال على 3 منازل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 02:16

شهيدان وعدد من الجرحى في غارات من طائرات الاحتلال على 3 منازل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 14 mins 22 February، 2024
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