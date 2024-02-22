شهداء وإصابات ومفقودين في قصف منزلين لعائلتي الهسي والشاعر في منطقتي المشروع وخربة العدس في مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2024 - 02:16

شهداء وإصابات ومفقودين في قصف منزلين لعائلتي الهسي والشاعر في منطقتي المشروع وخربة العدس في مدينة رفح

منذ 1 ساعة 22 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة