مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوات محلية الصنع قرب دوار الحمامة بجنين في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 04:18

مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوات محلية الصنع قرب دوار الحمامة بجنين في الضفة المحتلة

منذ 25 mins 21 February، 2024
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