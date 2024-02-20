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February 20 2024 - 21:22

إدانات بالجملة للعدوان الصهيوني على الغازية

منذ 54 mins 20 February، 2024
غازية
تقارير مصورة - لبنان

وفود تفقدت العدوان الصهيوني على الغازية وادانات بالجملة لمواصلة الاحتلال جرائمه.

المصدر: قناة المنار

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