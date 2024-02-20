إدانات بالجملة للعدوان الصهيوني على الغازية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2024 - 21:22
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إدانات بالجملة للعدوان الصهيوني على الغازية
منذ 54 mins
20 February، 2024
تقارير مصورة
-
لبنان
وفود تفقدت العدوان الصهيوني على الغازية وادانات بالجملة لمواصلة الاحتلال جرائمه.
المصدر:
قناة المنار
العدو الاسرائيلي
الغازية
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