المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد مهنّا “مالك” من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 16:28

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد مهنّا “مالك” من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 22 mins 12 February، 2024
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