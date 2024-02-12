مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق عام بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 11:56

مراسل المنار: طائرة مسيرة معادية استهدفت سيارة على طريق عام بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي

منذ 1 ساعة 12 February، 2024
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