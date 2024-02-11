يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ128 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع مستهدفة المدنيين والاطفال والنساء في ظل العجز امام المقاومين حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

العدوان خلف أكثر من 28,064 شهيدا و67,611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

25 شهيدًا على الأقل وعشرات المصابين سقطوا بقصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح الليلة الماضية.

وكان مصادر طبية، أفادت باستشهاد نحو 42 مواطنا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر اليوم.

وشنت طائرات الاحتلال في وقت مبكر صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة جنوب خانيونس، وشنت غارة على حي الزيتون في مدينة غزة.

قوات الاحتلال واصلت القصف المدفعي وإطلاق النار بكثافة نحو شمال شرقي رفح، وجنوب وغربي وخان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مدخل مدرسة أبو عريبان التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مناطق وسط القطاع، مخلفة شهداء وجرحى.

المصدر: المنار + المركز الفلسطيني للاعلام