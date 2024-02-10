مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏مرابض المدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ديشون بصواريخ الكاتيوشا‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 20:02

مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏مرابض المدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ديشون بصواريخ الكاتيوشا‏

منذ 38 mins 10 February، 2024
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