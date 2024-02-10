الشهيد المجاهد حسن حسين خليفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 17:32
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الأمم المتحدة: قتل "إسرائيل" 3 فلسطينيين في مستشفى بدون محاكمة الأسبوع الماضي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني
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وسائل إعلام يمنية: غارات العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة الحديدة بلغت 13 غارة منذ فجر الجمعة
الشهيد المجاهد حسن حسين خليفة
منذ 36 mins
10 February، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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