الشهيد المجاهد حسن حسين خليفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 17:32

الشهيد المجاهد حسن حسين خليفة

منذ 36 mins 10 February، 2024
hasan-5alifa
شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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