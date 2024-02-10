الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 117 شهيدا و152 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 14:52

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 117 شهيدا و152 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ 10 mins 10 February، 2024
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