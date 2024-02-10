ميقاتي: أوضاع المنطقة معقّدة ولا بدّ من استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزّة ونحن نريد السلام والاستقرار للمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 11:50

ميقاتي: أوضاع المنطقة معقّدة ولا بدّ من استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزّة ونحن نريد السلام والاستقرار للمنطقة

منذ 38 mins 10 February، 2024
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