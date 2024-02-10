دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 9-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:20 استهداف دبابة ميركافا في موقع البغدادي ما أدّى إلى إصابتها وتدميرها.

2- الساعة 15:10 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:35 استهداف موقع بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:50 استهداف ثكنة كيلع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:15 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:30 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في محيط موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:00 استهداف موقع المالكية بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار