أعلن وزير الخارحية الايراني حسين أمير عبداللهيان، عند وصوله عصر اليوم الجمعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أنّه “وبعد مضي أربعة أشهر من الإبادة الجماعية والاعتداءات الصهيونية ضد غزة والضفة الغربية، نشهد أن تل أبيب لم تحقق أي شيء من أهدافها المعلنة”.

ونوّه وزير الخارجيّة الإيراني في تصريح له عقب وصوله إلى مطار بيروت إلى أنّ “ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله وقوة المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة”. وأكّد امير عبداللهيان أنّ “قادة المقاومة في فلسطين ولبنان قاموا بعملهم بكل بصيرة ودراية”، مشددًا على أنّ “حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بكل شجاعة وحكمة بإيفاء دورهما الرادع والمؤثر”.

ولفت وزير الخارجيّة الإيراني إلى أنّ “طهران قالت لواشنطن إنه عليها أن لا تدعم إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

ونبّه إلى أنّ “الكيان الإسرائيلي يعمل على جر الولايات المتحدة إلى مستنقع حرب في المنطقة”.

وفي ختام تصريحه، أكّد امير عبداللهيان “استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي للمقاومة وللبنان”، مشددًا عبى أنّ “أمن لبنان هو من أمن إيران والمنطقة”.

وخلال هذه الزيارة، سيُجري عبداللهيان لقاءات هامة مع كبار المسؤولين في الجمهورية اللبنانية في إطار التشاور حول مختلف التطورات الإقليمية ومستجدات العدوان على غزة وجنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار