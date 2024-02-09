هنأ “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان المسلمين عموما واللبنانيين خصوصا بذكرى المبعث النبوي الشريف.

وقال المفتي قبلان في رسالة وجهها بمناسبة المبعث النبوي من على منبر مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة لبيروت إن “المطلوب اليوم هو موقف أخوي يخدم مصالح لبنان وشعبه لا مصالح تل أبيب، وما تقوم به مقاومتنا وظيفة وطنية عليا لكل لبنان بكل طوائفه وواجب الجميع الأخلاقي والوطني والإنساني ملاقاة المقاومة والمفاخرة بانتصاراتها وتضحياتها وتأمين ظهرها، لا أن نطعن فيها ولن نقبل بأي موقف ينتقص من سيادة لبنان”.

من جهة ثانية، اضاف المفتي قبلان “المطلوب تزخيم العمل الحكومي بمجال الخدمات الصحية والاجتماعية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والضمان الصحي وكفانا ذبحا لحقوق شعبنا وناسنا على أبواب المستشفيات وتعريضهم للإهانات والمذلة اليومية”، وتابع “المطلوب أخذ إجراءات شاملة بخصوص النزوح وحماية الأسواق واليد اللبنانية العاملة وإلا فإننا نعمل على إبادة ما تبقى من مقومات لبنان”.

وأكد المفتي قبلان انه “بخصوص القرار 1701، المقاومة خاضت غمار معارك وحروب طيلة نصف قرن لتستعيد أرض لبنان وتحمي سيادته وقراره الوطني، ودفعت في سبيل ذلك أعظم القرابين والتضحيات”، وتابع “من هنا لا يمكن لأحد مهما علا شأنه أن يشترط على المقاومة بخصوص سيادة لبنان وطبيعة الترسانة الضامنة للبنان وسيادته وبين السيادة والحرب لن نتلكأ عن اختيار الحرب، وسنكون جميعا في خندق واحد للدفاع عن لبنان وسيادته وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام