يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

ويتواصل العدوان الصهيوني في يومه السادس والعشرين بعد المئة حاصداً المزيد من الشهداء والجرحى من المدنيين، آخر الغارات استهدفت فجراً محيط المستشفى الكويتي في رفح موقعاً عدداً من الشهداء والمصابين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنَّ ما لا يقرب من ثمانية وعشرين ألف فلسطيني استشهدوا ، وأصيب أكثر من سبعة وستين ألفاً وثلاثمئة بفعل العدوان. وأشارت الى أن جيش الاحتلال ارتكب خمس عشرة مجزرة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، راح ضحيتها عشرات المدنيين.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان ارتفع إلى 124 شهيداً.

المصدر: موقع المنار