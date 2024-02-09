دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 8-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 8:35 استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 12:20 استهداف ثكنة معاليه غولان بصاروخَي فلق وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 13:40 استهداف سلاح المدفعية في المقاومة الإسلاميّة لموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 14:10 استهداف مبنى في مستعمرة المطلّة يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.

5- الساعة 16:18 استهداف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 8:35 استهداف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:35 استهداف موقع بركة ريشا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 19:30 استهداف قاعدة ميرون الجويّة بصواريخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيّين وآخرها العدوان على مدينة النبطية.

4- الساعة 23:00 استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على استهداف القرى وخاصةً الاعتداء الأخير على مدينة النبطية.

المصدر: موقع المنار