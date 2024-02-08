من مقرِّ قيادةِ اللواءِ الشرقي التابعِ لفرقةِ الجليل في كريات شمونة، الى معالي غولان وثكنةِ برانيت، وصلت صواريخُ المقاومةِ الاسلاميةِ كرسائلَ يوميةٍ دعماً لغزةَ واهلِها ورداً مؤلماً على العدوانيةِ الصهيونية . فكانت الاصابات دقيقةً ومحقَّقة، لم يستطع العدوُ التسترَ كعادتِه على خسائرِه فاعترفَ باصاباتٍ حرجةٍ لجنودِه بينهم ضابطٌ كبير..

ورداً على استهدافِ القرى والمنازلِ المدنيةِ في لبنان، كان سلاحُ المقاومةِ المناسبُ مُصَوَّباً الى مبنًى في مستعمرةِ المطلة – يتموضعُ فيهِ جنودٌ صهاينة ، فاصابوهُ اصابةً مباشرة، واوقعوا عنترياتِ قادتِه المتعاليةَ عندَ الحدودِ الشمالية ، كاشفينَ حقيقتَها المتقلبةَ بينَ التضليلِ لمستوطنيهم والتهويلِ الفارغِ ضدَ اللبنانيين..

ومعَ ضرباتِ المقاومةِ الموجعةِ حاولَ العدوُ التماديَ بالعدوانِ فوصلَ بطائراتِه المسيّرةِ الى مدينةِ النبطية مستهدفاً سيارةً مدنية، وموقعاً جريحينِ احدُهما بحالٍ حرجة. وهو يعلمُ انَ هذا لن يَحمِيَهِ من الردِّ القادمِ لا محالةَ على كلِّ جريمةٍ او اعتداء..

عدوٌ يحتمي بالوقتِ عسى ان يَستنقذَ به بعضَ الهيبة، فيما الصورةُ الواضحةُ للجميعِ افلاسُ قيادتِه السياسيةِ والعسكريةِ في ميادينِ النزال، ومحاولةُ الهروبِ من النتيجةِ الحتميةِ التي ستصلُ اليها مهما كابرت واَمعنت بالقتلِ والاجرام: وهي وقفُ الحربِ على غزة ..

ومع وقوفِ يبنيامين نتنياهو وشركائه على رؤوسِ اصابعِهم فوقَ منابرِ التهديدِ والتصعيد، الا انهم لم يرفضوا المفاوضاتِ التي تشهدُ القاهرةُ اليومَ على احدى جولاتِها، في تاكيدٍ على نفاقِه في محاولةٍ لحمايةِ نفسِه من اصدقائه الاعداءِ داخلَ حكومتِه،فيما الاميركيُ العاملُ على تبريدِ رؤوسِ الاسرائيليينَ الحاميةِ لاستنقاذِهم من خياراتِهم يتدخلُ ضاغطاً على الفلسطينيين في ظلِّ السباقِ مع الوقت..

اما مواقيتُ المقاومينَ فمعقودةٌ على نبْضِ غزة، يُشيّعونَ شهداءهم كما الشهيد القائد ابو باقر الساعدي في العراقِ معَ التأكيدِ على المضيِّ في ضربِ الاميركي نصرةً لغزةَ واهلِها، وكحالِ اهلِ لبنانَ الذين يُشيّعونَ شهداءهم المقاومين والمدنيين ويدُهم على الزناد، فيما الزنودُ السمرُ لليمنيين الاَشرافِ تلاطمُ البوارجَ الاميركيةَ والبريطانيةَ وكلَّ ساعٍ لامدادِ الحكومةِ الصهيونية، مرددةً معَ قائدِها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لازمةَ الّا تراجعَ عن نصرةِ غزةَ مهما غَلَتِ التضحيات..

المصدر: قناة المنار