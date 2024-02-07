سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 19:10

سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم غرب غزة

منذ 14 mins 7 February، 2024
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