سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 19:10
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 27708 شهداء و67147 اصابة
سرايا القدس: في عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم غرب غزة
منذ 14 mins
7 February، 2024
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بركة للمنار: الاسرائيلي يريد ان يسوّق اي اتفاق لشعبه وان يضغط بالميدان لنقدم تنازلات ونحن في مرحلة صعبة في هذا الاسبوع او الاسبوعين والمقاومة ستضغط بالميدان حتى لا نقدم تنازلات
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