كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة “عاصف” غربي مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 15:36

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة “عاصف” غربي مدينة خانيونس

منذ 54 mins 7 February، 2024
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