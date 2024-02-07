أكد النائب في البرلمان اللبناني علي خريس، خلال تشييع شهداء حركة أمل الذين ارتقوا على طريق القدس قبل أيام، إنّ “زمن الهزائم قد ولّى”، محذراً الاحتلال من مغبّة الاعتداء على لبنان.

وقال النائب في البرلمان اللبناني علي خريس، في كلمة له خلال التشييع المركزي لشهداء حركة أمل في جنوب لبنان، إنّ “مجاهدينا استشهدوا دفاعاً عن كل لبنان من شماله إلى جنوبه”، مضيفاً أنه “باسم حركة أمل ورئيسها والشهداء الأبرار نعلن الاستمرار في المقاومة ومقارعة العدو الصهيوني”.

وأشار إلى أنّ “حركة أمل قدمت آلاف الشهداء الذين ارتقوا في سبيل لبنان”، مشدداً على أنّ “زمن الهزائم قد ولّى”، متابعاً أنه في نهج المقاومة وحركة أمل “نؤكد أن قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته وهي المعادلة التي ترسخت بدماء الشهداء”.

وتوجّه النائب خريس لقوات الاحتلال الإسرائيلي محذّراً “نقول للأعداء الصهاينة إذا فكرّتم بالاعتداء على لبنان ستجدوننا في حركة أمل وحزب الله وكل عناصر المقاومة بالمرصاد”.

وشيّعت حركة أمل، اليوم، شهداءها الثلاثة الذين ارتقوا على طريق القدس، والشهداء هم: حسين علي عزّام (أبو زهراء) من صدّيقين مواليد عام 1994، وجعفر أمين اسكندر (أفواج) من رشكنانيه مواليد عام 1991، وحسن حسين سكيكي (شمران) من عين بعال مواليد عام 1996.

وكانت أفواج المقاومة اللبنانية، “أمل”، أعلنت الإثنين الماضي، ارتقاء الشهداء الثلاثة أثناء قيامهم “بواجبهم الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب”.

والأحد الماضي، شيّع أهالي جنوب لبنان، شهيدَي حركة أمل، مصطفى ضاهر وعلي محمد في بلدة بليدا جنوب لبنان، اللذين استشهدا مساء الجمعة، أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بحسب بيان لحركة أمل.

المصدر: موقع المنار