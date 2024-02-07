رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة “حماس” على الصفقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 11:40

رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حركة “حماس” على الصفقة

منذ 1 ساعة 7 February، 2024
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