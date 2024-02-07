شنت طائرات العدو الاسرائيلي غارات على حي الحمرة في مدينة حمص السورية ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء المدنيين وأضرار كبيرة في الأبنية والممتلكات.

وأفاد مراسل قناة المنار أن “فرقَ الانقاذ انتشلت امرأة وطفلة من تحت انقاض أحد المنازل المستهدفة وخمسة شهداء أخرين كحصيلة أولية لهذا العدوان الاسرائيلي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه “عند الساعة 12:30 شن العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها وقد تصدت وساط الجيش السوري الجوية للصواريخ وأسقطت بعضها”، وتابعت “أسفر العدوان عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين ووقوع خسائر في الأبنية والممتلكات”.

المصدر: قناة المنار